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Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

Ramazan ayı boyunca tutulan oruç sıcak havalarla birleşince halsizlik, yorgunluk ve tansiyon problemlerine neden olabiliyor. Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Lezzetinin yanı sıra kanserden yüksek tansiyona birçok hastalığa şifa oluyor. Peki kajunun faydaları neler? İşte mucizevi besin kajunun faydaları...

10.05.2019 16:26 - Son Güncelleme: 10.05.2019 16:26
Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş. Tropikal bir bitki olan kaju, Brezilya'da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. En yoğun bulunduğu bölge Ekvator çevresidir. Ülkemizde de severek tüketilen kajunun bilinmeyen faydaları şaşırtıyor. Sağlığımıza faydaları saymakla bitmeyen kaju fıstığının faydalarını sizin için derledik...

İŞTE KAJUNUN FAYDALARI

Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

YÜKSEK TANSİYON

Kaju fıstığının bol miktarda magnezyum içermesi kan basıncı sağlığı açısından önemlidir. Yüksek tansiyonun düşmesini sağlayarak kalbi korur.

Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALIDIR

Kajunun içerdiği bakır saç sağlığı açısından önemlidir. Bakır eksikliği saçların dökülmesi başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olur. Saç dökülmesini engellemesi yanında, kaju, saçların siyahlaşmasına yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

SAĞLIKLI KEMİKLER

Kajunun magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Özellikle çocukların tüketmesi sağlıklı kemik yapısın oluşmasına yardımcı olurken, yaşlılık döneminde kemikle ilgili sorunların ortaya çıkmasına engel olabilir.

Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

SİNİR SAĞLIĞI

Kaju fıstığının içerdiği magnezyum damarları ve kasları rahatlatır. Böylece kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ekleyerek kemiklerde tutulmasını sağlar. Magnezyum miktarı az olduğunda damarların kalsiyumla dolmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu durum yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olur.

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