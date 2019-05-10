Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları
Ramazan ayı boyunca tutulan oruç sıcak havalarla birleşince halsizlik, yorgunluk ve tansiyon problemlerine neden olabiliyor. Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Lezzetinin yanı sıra kanserden yüksek tansiyona birçok hastalığa şifa oluyor. Peki kajunun faydaları neler? İşte mucizevi besin kajunun faydaları...
Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş. Tropikal bir bitki olan kaju, Brezilya'da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. En yoğun bulunduğu bölge Ekvator çevresidir. Ülkemizde de severek tüketilen kajunun bilinmeyen faydaları şaşırtıyor. Sağlığımıza faydaları saymakla bitmeyen kaju fıstığının faydalarını sizin için derledik...
İŞTE KAJUNUN FAYDALARI
SİNİR SAĞLIĞI
Kaju fıstığının içerdiği magnezyum damarları ve kasları rahatlatır. Böylece kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini ekleyerek kemiklerde tutulmasını sağlar. Magnezyum miktarı az olduğunda damarların kalsiyumla dolmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu durum yüksek tansiyona ve baş ağrısına neden olur.