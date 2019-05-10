Yüksek tansiyonu olup oruç tutanlara sevindiren haber! İşte kajunun faydaları

Kaju, vücudun normal çalışması için gerekli olan oksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir kuruyemiş. Tropikal bir bitki olan kaju, Brezilya'da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. En yoğun bulunduğu bölge Ekvator çevresidir. Ülkemizde de severek tüketilen kajunun bilinmeyen faydaları şaşırtıyor. Sağlığımıza faydaları saymakla bitmeyen kaju fıstığının faydalarını sizin için derledik...

İŞTE KAJUNUN FAYDALARI