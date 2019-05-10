Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

Şanlı Türk milleti dünyanın birçok bölgesinde devlet kurmuştur. Türk boyları dünyanın birçok noktasına dağılmış ve yerleşik hayata geçmiştir. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Türk boylarına ilişkin merak ettiğiniz tüm detayları sizin için derledik. İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

10.05.2019 21:49 - Son Güncelleme: 10.05.2019 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





