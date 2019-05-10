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Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

Şanlı Türk milleti dünyanın birçok bölgesinde devlet kurmuştur. Türk boyları dünyanın birçok noktasına dağılmış ve yerleşik hayata geçmiştir. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Türk boylarına ilişkin merak ettiğiniz tüm detayları sizin için derledik. İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

10.05.2019 21:49 - Son Güncelleme: 10.05.2019 21:57
Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Türk tarihi iyi anlamak için, Anadolu'yu Türk yurdu yapan Türk boylarını iyi bilmek gerekmektedir. Peki, hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz?

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte geçmişten günümüze Türk devletleri ve boyları...

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU - 552 - 743

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