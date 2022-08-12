Justin Bieber videosunu Instagram'dan paylaştı! Hakkarili 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...
Hakkari Şemdinli'de oturan ve "Sofi Ömer" lakabı ile bilinen 70 yaşındaki Ömer Çelik'in halay videosunu, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber Instagram hesabından paylaştı. Sofi Ömer, Bieber'a paylaşımıyla ilgili teşekkür etti. Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi.
12.08.2022 11:04 - Son Güncelleme: 12.08.2022 11:24
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti.