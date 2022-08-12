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Haberler Yaşam Justin Bieber videosunu Instagram'dan paylaştı! Hakkarili 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

Justin Bieber videosunu Instagram'dan paylaştı! Hakkarili 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

Hakkari Şemdinli'de oturan ve "Sofi Ömer" lakabı ile bilinen 70 yaşındaki Ömer Çelik'in halay videosunu, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber Instagram hesabından paylaştı. Sofi Ömer, Bieber'a paylaşımıyla ilgili teşekkür etti. Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi.

12.08.2022 11:04 - Son Güncelleme: 12.08.2022 11:24
Justin Bieber videosunu Instagram’dan paylaştı! Hakkarili ’Sofi Ömer’e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik (70), Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti.

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Justin Bieber videosunu Instagram’dan paylaştı! Hakkarili ’Sofi Ömer’e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi.

Justin Bieber videosunu Instagram’dan paylaştı! Hakkarili ’Sofi Ömer’e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik'in görüntüleri, 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı.

Justin Bieber videosunu Instagram’dan paylaştı! Hakkarili ’Sofi Ömer’e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu. Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı.

Justin Bieber videosunu Instagram’dan paylaştı! Hakkarili ’Sofi Ömer’e teklif yağıyor! Yurt dışından arayan arayana...

1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.

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