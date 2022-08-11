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Haberler Yaşam Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Orman gülü balını fazla kaçıran ayı ölümden dönmüştü! Ekiplerin baygın halde bulduğu ayı tedaviye alındı sağlık durumu ise iyi. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.

11.08.2022 18:24 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:41
Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var.

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Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Bu kimyasal içeriğin fazla veya az olmasına bağlı olarak balın etkileri çok farklı seyredebilir. 'Bir kaşık tüketildiğinde bir şey olmuyor.' diye yanlış bir söylem var çünkü o balın içerisinde ne kadar grayanotoksin olduğunu tadarak veya bakarak anlayamazsınız." diye konuştu.

Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Bu miktarın laboratuvar ortamında belirlenebileceğini kaydeden Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

"Grayanotoksin miktarı çok yüksekse tansiyon düşürücü etki gösteriyor hatta halüsinasyon görmeye başlıyor tüketen kişi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor tüketen kişilerde. Durum çok vahim bir şekilde seyredebiliyor. Orman gülü balını tüketirken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir.

Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Ayıda bu kadar etki oluşturması mümkün mü değil mi diye sorgulanıyor ama oluşturabilir. Ayıda bile bu kadar etki oluşturuyorsa artık bir insanda çok tükettiğinde ne kadar etki oluşturabileceğini siz düşünün."

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