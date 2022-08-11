Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür
Orman gülü balını fazla kaçıran ayı ölümden dönmüştü! Ekiplerin baygın halde bulduğu ayı tedaviye alındı sağlık durumu ise iyi. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.
11.08.2022 18:24 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:41
Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var.
"Grayanotoksin miktarı çok yüksekse tansiyon düşürücü etki gösteriyor hatta halüsinasyon görmeye başlıyor tüketen kişi. Dolayısıyla çok tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor tüketen kişilerde. Durum çok vahim bir şekilde seyredebiliyor. Orman gülü balını tüketirken çok dikkatli davranmak gerekiyor. Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir.