Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür

Bu kimyasal içeriğin fazla veya az olmasına bağlı olarak balın etkileri çok farklı seyredebilir. 'Bir kaşık tüketildiğinde bir şey olmuyor.' diye yanlış bir söylem var çünkü o balın içerisinde ne kadar grayanotoksin olduğunu tadarak veya bakarak anlayamazsınız." diye konuştu.