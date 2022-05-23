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Japon arkeolog Türkiye'de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında süren kazı çalışmalarında milattan önce 2000'li yıllara ait olduğu düşünülen bir saray keşfedildi. 2009 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında ayrıca dünyanın en eskisi olduğu düşünülen bir cam şişe bulundu.

23.05.2022 10:52 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:52
Japon arkeolog Türkiye’de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce 2000'li yıllarda yapıldığı ve Anadolu'nun en eski sarayları arasında olduğu belirlenen yapı keşfedildi. Kış mevsiminin ardından bölgede kazı çalışmaları yeniden başlatıldı.

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Japon arkeolog Türkiye’de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında Kırıkkale'de başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiinde başlatılan kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

Japon arkeolog Türkiye’de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Arkeolojik kazılar, şehrin Asur ticaret kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor. Kızılırmak nehrinin en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar iskan görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlendiği tahmin ediliyor.

Japon arkeolog Türkiye’de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Ayrıca, Büklükale bölgesinde Selçuklu döneminde Kızılırmak nehri üzerine inşa edilen Çeşnigir köprüsü bulunuyor.

Japon arkeolog Türkiye’de keşfetti! Dünyanın en eskisi... Toprak altından çıktı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılından itibaren devam eden kazı çalışmalarında, milattan önce 2000'li yıllarda inşası yapılan saray tespit ettiklerini söyledi.

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