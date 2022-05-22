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Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Komşu ülkelerimizden olan Irak adeta felaketi yaşıyor. Ülkeyi bir süredir esir alan kum fırtınası bu akşam da şiddetli bir şekilde yaşanacak. Bu sebeple birçok uçuş iptal edilirken ülke genelinde de resmi tatil ilan edildi.

22.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 22.05.2022 21:20
Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

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Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta bugün beklenen kum fırtınası nedeniyle alarma geçildi.

Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Ülkede, tüm havalimanlarındaki uçuşlar askıya alınırken, ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak adeta felaketi yaşıyor! Kum fırtınası nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüş mesafesinin 100 metrenin altına düşmesine neden olacak kum fırtınası nedeniyle tüm havalimanlarındaki uçuşların askıya alınacağı duyurulurken, bakanlık önümüzdeki 48 saat içerisinde özellikle ciğer hastalarının evlerinde kalması ve vatandaşlara yolculuk yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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