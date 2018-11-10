İznikte bulunmuştu! İçinden iki general çıktı

İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 17:10:51
Güncelleme: 17:35:15
İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
İznik'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu.
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İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu.
İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.
İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu.
İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yaptı. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı.