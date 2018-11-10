Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor!
10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:38:51
Güncelleme: 18:39:05
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.