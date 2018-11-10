Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor!

10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:38:51 Güncelleme: 18:39:05
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!
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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

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