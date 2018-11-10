Dünyanın en ilginç avlanma tekniği!

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor!

10 Kasım 2018 Cumartesi, 18:38:51 Güncelleme: 18:39:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





