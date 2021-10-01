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İznik Gölü'nün içinde bulunmuştu! "Çok önemli bir ayrıntı" sözleriyle duyuruldu

Bursa'da adını birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'ten alan gölde yapılan çalışmalarda bulunan bazilikanın (büyük kilise) 13. yüzyılda Laskarisler tarafından terk edildiğine dair bilgilere ulaşıldı. Kazı çalışmasının bilimsel danışmanı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, son durumu "Bu, önemli bir ayrıntı" diyerek duyurdu.

01.10.2021 11:57 - Son Güncelleme: 01.10.2021 11:57
İznik Gölü’nün içinde bulunmuştu! Çok önemli bir ayrıntı sözleriyle duyuruldu

Bursa'da adını Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'ten alan gölde, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta ve 1 metre derinlikte bulunan bazilikanın (büyük kilise) 13. yüzyılda Laskarisler döneminde terk edildiğine dair bilgilere ulaşıldı.

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İznik Gölü’nün içinde bulunmuştu! Çok önemli bir ayrıntı sözleriyle duyuruldu

Bölgede 10. yüzyılda yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle göl sularına gömüldüğü tahmin edilen bazilikada Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bilimsel danışmanlığında 2015 yılında başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor.

İznik Gölü’nün içinde bulunmuştu! Çok önemli bir ayrıntı sözleriyle duyuruldu

Araştırma ekibi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.

İznik Gölü’nün içinde bulunmuştu! Çok önemli bir ayrıntı sözleriyle duyuruldu

Kazının bilimsel danışmanı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu sezon 4 Temmuz'da başlayan kazı çalışmalarının 28 Eylül'de sona erdiğini söyledi.

İznik Gölü’nün içinde bulunmuştu! Çok önemli bir ayrıntı sözleriyle duyuruldu

Şahin, "İznik Gölü Bazilikal Kilise, hem Aziz Neophytos adına inşa edilen bir kilise olması hem de öncesinde büyük olasılıkla I. Konsil'in burada toplanma olasılığı nedeniyle dini turizm açısından oldukça önemli bir kalıntı. Bu nedenle burada söz konusu olasılıkların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere kazı çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

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