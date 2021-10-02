Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Dünyanın en pahalı kahvesinin misk kedilerinin dışkısından üretildiğini biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte fiyatı 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında değişen bu pahalı kahvenin üretim aşamalarına bakalım. Kahvenin ismi Luwak... Luwak kahvesi Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından yapılıyor. Bu kedinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdekleri diğer kahvelerin üretim aşamalarında olduğu gibi yıkama kurutma gibi aşamalardan geçiriliyor. Ardından da satılmak üzere dükkanlara gönderiliyor.