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Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

'Bedava olsa içilmez' dediğinizi duyar gibiyiz. 1 Ekim Kahve Günü'nde dünyanın en pahalı kahvesi bir hayli merak edildi. Endonezya'da Misk kedilerine önce kahve meyvesi yediriliyor, ardından da kedinin pisliğindeki kahve çekirdeklerinden Luwak kahvesi elde ediliyor. Ve bu kahve dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.

02.10.2021 16:52 - Son Güncelleme: 02.10.2021 16:52
Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Dünyanın en pahalı kahvesinin misk kedilerinin dışkısından üretildiğini biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte fiyatı 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında değişen bu pahalı kahvenin üretim aşamalarına bakalım. Kahvenin ismi Luwak... Luwak kahvesi Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından yapılıyor. Bu kedinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdekleri diğer kahvelerin üretim aşamalarında olduğu gibi yıkama kurutma gibi aşamalardan geçiriliyor. Ardından da satılmak üzere dükkanlara gönderiliyor.

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Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Peki neden bu kahve? Çünkü bu kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinin daha lezzetli, aromatik ve eşsiz bir tada büründüğü söyleniyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Luwak kahvesi dünya genelinde çok az üretildiğinden fiyatı da bir hayli pahalı. Yerel dilde ''Kopi Luwak'' olarak adlandırılan kahvede, diğer geleneksel kahve çeşitlilerine göre göre daha az kafein bulunuyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor. Luwak kahvesi üretilirken dışkıladan alınan kahve çekirdekleri temizleniyor sonra da standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiriliyor.

Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından üretiliyor! Kilosu 5 bin 800 liraya satılıyor! Bedava olsa içilmez...

Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

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