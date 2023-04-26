Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yapılan ve Ramazan Bayramında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni gerçekleştirilen konutlara yerleşen aileler ise konuklarını ağırlıyor.