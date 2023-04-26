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Haberler Yaşam Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı

Köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler misafir ağırlamaya başladı! Emine Erdoğan'dan hayırlı olsun mesajı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 11 il etkilenmişti. Devlet depremin ilk gününden itibaren vatandaşın yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleştirilen depremzedeler, misafirlerini ağırlamaya başladı bile. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan konutlarına kavuşan depremzedelere sosyal medya hesabından hayırlı olsun temennisinde bulundu.

26.04.2023 19:04 - Son Güncelleme: 26.04.2023 19:09
Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor! Emine Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı

Kahramanmaraş'ta inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleştirilen depremzedeler, misafirlerini ağırlayarak yeni yaşamlarına uyum sağlıyor.

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Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor! Emine Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı

EMİNE ERDOĞAN'DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzedelere sosyal medya hesabından hayırlı olsun mesajı yayınladı.

Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor! Emine Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'ndeki proje kapsamında yapımı tamamlanan konutlara depremzedelerin yerleşmeleri sürüyor.

Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor! Emine Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yapılan ve Ramazan Bayramında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni gerçekleştirilen konutlara yerleşen aileler ise konuklarını ağırlıyor.

Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor! Emine Erdoğan’dan hayırlı olsun mesajı
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