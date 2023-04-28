Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Kağıthane'de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

İHA
28.04.2023 14:30 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:30
İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA