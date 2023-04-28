İstanbul’un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.