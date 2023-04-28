İstanbul'un göbeğinde çifte ölüm! 2 genç arabada başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Kağıthane'de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.
28.04.2023 14:30 - Son Güncelleme: 28.04.2023 14:30
Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.