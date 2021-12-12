Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı
Sözleşmeli er dehşet saçtı! Antalya'da bir sözleşmeli er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçakladı. Olayda kadın polis ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından kaçarken yakalanan sözleşmeli er, polis ekiplerine teslim edildi.
12.12.2021 23:25
- Son Güncelleme: 12.12.2021 23:32
Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya'da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen bir sebeple sokakta tartışmaya başladı.