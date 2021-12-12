Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya'da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen bir sebeple sokakta tartışmaya başladı.