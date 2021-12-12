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Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Antalya'da bir sözleşmeli er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçakladı. Olayda kadın polis ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından kaçarken yakalanan sözleşmeli er, polis ekiplerine teslim edildi.

12.12.2021 23:25 - Son Güncelleme: 12.12.2021 23:32
Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya'da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen bir sebeple sokakta tartışmaya başladı.

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanındaki bıçağı çıkarıp Leyla S.'nin karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Leyla S.'nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, o sıra kaçmaya çalışan Abdullah Ç.'yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polisi karnından defalarca bıçakladı

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi.

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