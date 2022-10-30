SON DAKİKA: Sevgilisi Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle katletti! Katil boksör Selim Ahmet Kemaloğlu cezaevinde ölü bulundu

Hastaneye kaldırılan Kemaloğlu, tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı, belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.