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Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır'da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kabaklı Sulama Göleti'nde Diyarbakır'da daha önce görüntülenmemiş 5 kuş türü Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya'nın objektifine yansıdı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, böylece Türkiye'de varlıkları bilinen 8 tür kum kuşundan 5'inin Diyarbakır'da ilk kez fotoğraflandığını, bunlardan 3'ünün kentteki varlığının ise ilk kez tespit edildiğini söyledi.

DHA
30.10.2022 13:22 - Son Güncelleme: 30.10.2022 13:22
Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Türkiye'nin alan bakımından en büyük üniversitelerinden Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 425 bin metreküp yüzey alanına sahip ve yer yer 6 metre derinliğe ulaşan Kabaklı Sulama Göleti'nde Diyarbakır'da daha önce görüntülenmemiş 5 kuş türü DHA muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya tarafından görüntülendi.

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Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'de varlıkları bilinen 8 tür kum kuşundan 5'inin Diyarbakır'da fotoğraflandığını belirterek, "Sürmeli kum kuşu, kara karınlı kum kuşu, kızıl kum kuşu Diyarbakır'da ilk kez tespit edildi.

Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Küçük kum kuşu ile sarı bacaklı kum kuşunun varlıklarından haberdardık. Ancak onların da ilk kez fotoğrafları çekildi" dedi. Prof. Dr. Kılıç, Dicle Vadisi'nde Dicle Nehri'nin yanı sıra çok sayıda göl ve gölet olduğunu belirterek, "Bunlar kuşlar için çok önemli bir habitat oluşturuyor. Dicle Vadisi, Diyarbakır yaban hayatı bakımından çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.

Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

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Prof. Dr. Ahmet Kılıç, görüntülenen kum kuşlarının Diyarbakır için bir kazanç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kum kuşları dünyada pek çok yerde yayılış gösterir ama Diyarbakır'da özellikle kışı geçirmek için bulunuyorlar.

Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Tespit edilen türlerden 8'inin 5'i burada Selim Bey tarafından belirlenmiş ve fotoğraflanmış. Bazılarını ilk kez Diyarbakır'da görüyoruz. Tabii bu Diyarbakır için bir kazanç oldu.

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