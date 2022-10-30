Foto muhabirinin çektiği kuşların Diyarbakır’da ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Küçük kum kuşu ile sarı bacaklı kum kuşunun varlıklarından haberdardık. Ancak onların da ilk kez fotoğrafları çekildi" dedi. Prof. Dr. Kılıç, Dicle Vadisi'nde Dicle Nehri'nin yanı sıra çok sayıda göl ve gölet olduğunu belirterek, "Bunlar kuşlar için çok önemli bir habitat oluşturuyor. Dicle Vadisi, Diyarbakır yaban hayatı bakımından çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.