İzmir'den Aydın'a tam 5 günde gidecek! Dev kazan yola çıktı

Aliağa'dan Turgutlu'ya kadar aracın geçebilmesi için yol üzerinde bulunan işaret ve tabelaların zarar görmemesi için söküldüğünü aktaran Küçükkaya, "4 mobese direği, 32 trafik işaret ve yön levhası sökülüp yeniden takıldı. 45 trafik ışığı direğinin de yönü çevrildi." diye konuştu.