BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Toplam 28 ürünün yer aldığı katalogda, piknik severler için özel ürünler yer alıyor. Mangal yapımında kullanılacak köfte ürünleri, mangal sosu, plastik bardak çatal kaşık ürünleri gibi birçok çeşit ürün bu katalogda. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...