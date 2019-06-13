BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Piknik severler için mangallık ürünleri listesine ekleyen BİM'in yayınladığı katalogda, plastik çatal kaşık, tabak, bardak çeşitlerinin yanı sıra mangal sıcık, inegöl köfte, ızgara köfte, satır köfte, mangal harcı gibi ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler olacak? İşte 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
13.06.2019 16:16
- Son Güncelleme: 13.06.2019 16:16
18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Toplam 28 ürünün yer aldığı katalogda, piknik severler için özel ürünler yer alıyor. Mangal yapımında kullanılacak köfte ürünleri, mangal sosu, plastik bardak çatal kaşık ürünleri gibi birçok çeşit ürün bu katalogda. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...
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