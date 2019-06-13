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BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Piknik severler için mangallık ürünleri listesine ekleyen BİM'in yayınladığı katalogda, plastik çatal kaşık, tabak, bardak çeşitlerinin yanı sıra mangal sıcık, inegöl köfte, ızgara köfte, satır köfte, mangal harcı gibi ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler olacak? İşte 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

13.06.2019 16:16 - Son Güncelleme: 13.06.2019 16:16
BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Toplam 28 ürünün yer aldığı katalogda, piknik severler için özel ürünler yer alıyor. Mangal yapımında kullanılacak köfte ürünleri, mangal sosu, plastik bardak çatal kaşık ürünleri gibi birçok çeşit ürün bu katalogda. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 HAZİRAN 2019)

Demlik Poşet Filiz Çay Ofçay Efsane

• 30x15 gr

BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 HAZİRAN 2019)

Hazır Yemek Çeşitleri Mezmar 200 g

• Patlıcan Ezme
• Zeytin Salatası
• Humus
• Atom
• Şakşuka
• Haydari

BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 HAZİRAN 2019)

Filiz Makarna Çeşitleri

• Yumurtalı Uzun Erişte Filiz 350 g
• Yumurtalı Bukle Filiz 350 g
• Sebzeli Burgu Filiz 350 g

BİM'de salı indirimleri dikkat çekiyor! 18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 HAZİRAN 2019)

Tam Buğday Unu Efsane 2 kg

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