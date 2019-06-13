İzmir'den Aydın'a tam 5 günde gidecek! Dev kazan yola çıktı 13.06.2019 16:17

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan alınarak Aydın'ın Söke ilçesine götürülen 95 tonluk dev buhar kazanını taşıma işleminin 5 gün süreceği öğrenildi. 400 kilometrelik yolu saatte ortalama 15 kilometre hızla tamamlayacak olan kazanı yolda gören diğer sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.