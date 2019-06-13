İzmir'in Aliağa Limanı'ndan alınarak Aydın'ın Söke ilçesine götürülen 95 tonluk dev buhar kazanını taşıma işleminin 5 gün süreceği öğrenildi. 400 kilometrelik yolu saatte ortalama 15 kilometre hızla tamamlayacak olan kazanı yolda gören diğer sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
İzmir'den Aydın'a tam 5 günde gidecek! Dev kazan yola çıktı13.06.2019 16:17
- Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı
- Pençe Harekâtı'nda son dakika gelişmesi: EYP ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi
- İzmir'den Aydın'a tam 5 günde gidecek! Dev kazan yola çıktı
- Müge Anlı'da Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? 13 Haziran Müge Anlı son bölüm izle
- ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'ye girecek aday sayısını açıkladı
- Vahşeti evden gelen kötü kokular ortaya çıkardı! İstanbul'da dehşet
- İmamoğlu'na kalkan olan Fatih Portakal'dan RTÜK yalanı
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi
- Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı ilan etti
- Hülya Avşar bornozlu rap dansıyla olay oldu! İşte sosyal medyanın konuştuğu paylaşım!
- İstanbul'da korkutan manzara! Hepsi birden öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.