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İzmir'den Aydın'a tam 5 günde gidecek! Dev kazan yola çıktı

13.06.2019 16:17

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan alınarak Aydın'ın Söke ilçesine götürülen 95 tonluk dev buhar kazanını taşıma işleminin 5 gün süreceği öğrenildi. 400 kilometrelik yolu saatte ortalama 15 kilometre hızla tamamlayacak olan kazanı yolda gören diğer sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.


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