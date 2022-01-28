İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu! Tam 26 metre uzunluğunda...
İzmir'de bulunan Smyrna Tiyatrosu'nda süren kazı çalışmalarında 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde "L" biçimli bir geçit bulundu. Vomitoryum olduğu belirtilen geçitle ilgili açıklamalarda bulunan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, "Oldukça iyi kondisyonda bir yapı ortaya çıkardık." dedi.
İzmir'in merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nin tiyatro bölümündeki kazılarda "sanatçı tuvaleti" bulan arkeologların bölgedeki son keşfi, 26 metre uzunluğunda ve "L" biçiminde inşa edilmiş 2 bin yıllık geçit oldu.
Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaçta yer alan 2 bin yıllık tiyatrodaki son kazılar, uluslararası çaptaki buluntuları arkeoloji dünyasına kazandırdı.
Sahne binasında 13 kişinin yan yana oturarak birlikte kullanabileceği bir "sanatçı tuvaletini" 2021 yılında ortaya çıkaran kazı heyeti, bu keşiften kısa bir süre sonra 26 metrelik bir geçit buldu.
DOĞUDAKİ GEÇİDİ ARAYACAKLAR
Kazı Heyeti Başkanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, 2021 yılındaki kazılarda çok önemli 2 buluntuya rastladıklarını söyledi.