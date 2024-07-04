İzmir'deki orman yangını 2. gününde devam ediyor! Kül olan alan dron ile görüntülendi

Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yaz da hemen hemen her gün yeni bir orman yangını ile karşılaşıyoruz. Dün İzmir Bornova'da başlayan orman yangınında 2. Güne girilirken yanan alanlar dron ile görüntülendi.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün başlayan yangına müdahale 2'nci gününde devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlanırken, yanan alanlar dron ile görüntülendi.
Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.