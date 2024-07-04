İzmir'deki orman yangını 2. gününde devam ediyor! Kül olan alan dron ile görüntülendi

Her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yaz da hemen hemen her gün yeni bir orman yangını ile karşılaşıyoruz. Dün İzmir Bornova'da başlayan orman yangınında 2. Güne girilirken yanan alanlar dron ile görüntülendi.