Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında skandal görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok, 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katılıp kendini yazar ve senarist olarak tanıtmış. Bununla da yetinmeyen Eylem Tok kırmızı halıda yürüyüp bol bol hava atmış. İşte Eylem Tok'un o görüntüsü...
İstanbul'da 1 Mart'ta trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı.
17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.