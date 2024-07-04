Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında skandal görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok, 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katılıp kendini yazar ve senarist olarak tanıtmış. Bununla da yetinmeyen Eylem Tok kırmızı halıda yürüyüp bol bol hava atmış. İşte Eylem Tok'un o görüntüsü...