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İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında karar! "Kanı ketçap sandım" deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili

İzmir Urla'daki 'omuz atma' kavgası 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin ölümüyle sonuçlandı. Olayla ilgili görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır, Taylan Bavkır ve tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık Sercan Bavkır "Kanı ketçap sandım" deyip ağladı. İfade veren 3 tanık da vefat eden Semih Kenan Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı'nın küfürler savurduğunu dile getirdi. Sercan Bavkır'ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır'ın ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:39 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:43
İzmir’deki ’omuz atma’ cinayeti davasında karar! Kanı ketçap sandım deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili 1

İzmir'in Urla ilçesinde, Semih Kenan Köse'nin (30) markette çıkan 'Omuz attın' tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sercan Bavkır (33) ile kardeşleri Serkan Bavkır (32), Taylan Bavkır (26) ve tanıklar, Köse ve Kabadayı'nın olayın büyümesine neden olduğunu söyledi.

İzmir’deki ’omuz atma’ cinayeti davasında karar! Kanı ketçap sandım deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili 2

Sercan Bavkır'ın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklardan Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır'ın adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi.

İzmir’deki ’omuz atma’ cinayeti davasında karar! Kanı ketçap sandım deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili 3

Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.

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