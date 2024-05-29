İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında karar! "Kanı ketçap sandım" deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili

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İzmir'in Urla ilçesinde, Semih Kenan Köse'nin (30) markette çıkan 'Omuz attın' tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sercan Bavkır (33) ile kardeşleri Serkan Bavkır (32), Taylan Bavkır (26) ve tanıklar, Köse ve Kabadayı'nın olayın büyümesine neden olduğunu söyledi.