İzmir'deki 'omuz atma' cinayeti davasında karar! "Kanı ketçap sandım" deyip ağladı | 3 tanık tek ifade... Küfürbaz sevgili

İzmir'in Urla ilçesinde, Semih Kenan Köse'nin (30) markette çıkan 'Omuz attın' tartışmasında çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sercan Bavkır (33) ile kardeşleri Serkan Bavkır (32), Taylan Bavkır (26) ve tanıklar, Köse ve Kabadayı'nın olayın büyümesine neden olduğunu söyledi.
Sercan Bavkır'ın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklardan Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır'ın adli kontrol şartıyla ve yurt dışı yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı.