HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden yine uyarı geldi! Sıcaklık hangi illerde artacak? O iller hazır olsun

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı. Bahar bitti yaz geliyor derken yurdun birçok bölgesinde yağışlı havaların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülke genelinde havanın parçalı bulutlu seyredeceği öngörülüyor ancak Meteoroloji yağış beklenen bazı bölgeleri tek tek açıkladı. Öte yandan hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirilirken bir bölgede bu sıcaklığın daha yüksek olacağı belirtildi. Ayrıca rüzgarın hızının yer yer orta kuvvette eseceği aktarıldı, vatandaşlar kuvvetli yağışa karşı uyarıldı.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Edirne, Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.