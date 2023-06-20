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İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev'in itirafı kan dondurdu

İzmir'de geçtiğimiz pazar günü ortaya çıkan olay kan dondurdu. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 4 kişiyi öldüren Türkmenistan uyruklu katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...

20.06.2023 10:15 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:15
İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev’in itirafı kan dondurdu

İzmir Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev’in itirafı kan dondurdu

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.

İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev’in itirafı kan dondurdu

POLİS ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu belirlendi.

İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev’in itirafı kan dondurdu

"İÇERİSİ CESET PARÇALARI DOLU"

İhbar sonrası kapıyı çilingir yardımı ile içeri giren polislerin amirlerine söylediği "Sayın Savcım evin içi ceset parçaları dolu" sözleri dehşetin boyutunu ortaya koydu.

İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev’in itirafı kan dondurdu

Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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