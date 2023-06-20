İzmir’deki derin donduruculu katliamla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Katil Saparmurat Hallyev'in itirafı kan dondurdu
İzmir'de geçtiğimiz pazar günü ortaya çıkan olay kan dondurdu. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 4 kişiyi öldüren Türkmenistan uyruklu katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...
İzmir Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.
POLİS ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini parçalara ayırarak derin dondurucuya koyduğu belirlendi.
Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.