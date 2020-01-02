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İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

İzmir Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ve Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde cinayetleri itiraf etti. Sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi öldüreceğim." diyerek sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı cinayet anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.

02.01.2020 16:13 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:13
İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

Çifte cinayet, Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı vurdu. Daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp, kaçtı.

İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi.

İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı.

İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı.

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