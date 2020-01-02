İzmir'deki çifte cinayette kan donduran detaylar: Beni öldürün, öldürmezseniz...

İzmir Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ve Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde cinayetleri itiraf etti. Sorgu sırasında, "Beni öldürün. Siz beni öldürmezseniz ben kendimi öldüreceğim." diyerek sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı cinayet anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.

02.01.2020 16:13 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





