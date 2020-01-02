BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü BİM'den alışveriş yapacak vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olacağını merak ediyordu. BİM tarafından yeni kataloğun detayları paylaşıldı. Sürpriz ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM indirimleri neler? İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
02.01.2020 12:57
- Son Güncelleme: 02.01.2020 12:57
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