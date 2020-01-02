GaleriYaşam

BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü BİM'den alışveriş yapacak vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olacağını merak ediyordu. BİM tarafından yeni kataloğun detayları paylaşıldı. Sürpriz ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM indirimleri neler? İşte BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

02.01.2020 12:57 - Son Güncelleme: 02.01.2020 12:57
BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Blender seti, Vestel Venüs Go cep telefonu, fanlı ısıtıcı, 30 led ışıldak gibi ürünlerin yanı sıra oyuncak çeşitleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 2 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi