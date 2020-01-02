BİM'de yarın sürpriz ürünler olacak! BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 3 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Blender seti, Vestel Venüs Go cep telefonu, fanlı ısıtıcı, 30 led ışıldak gibi ürünlerin yanı sıra oyuncak çeşitleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 2 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...