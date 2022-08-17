Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma
Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasının ikinci gününde tepki çeken sözler geldi. Sanık savunmasının ardından söz alan avukatı iddianamede eksikler olduğunu söyleyerek, "Tel tel dökülen bir soruşturma" ifadesini kullandı. Skandal ifadelere Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı tepki gösterdi.
17.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:06
İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci celsesine 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya dün sanık savunmaları sırasında baygınlık geçiren Ece Erken ise katılmadı. Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmaya Ece Erken'in sanık savunmaları bittikten sonra duruşmaya katılması bekleniyor.