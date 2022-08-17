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Haberler Yaşam Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasının ikinci gününde tepki çeken sözler geldi. Sanık savunmasının ardından söz alan avukatı iddianamede eksikler olduğunu söyleyerek, "Tel tel dökülen bir soruşturma" ifadesini kullandı. Skandal ifadelere Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı tepki gösterdi.

17.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:06
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş şoförü ise yaralı kurtulmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da arasında olduğu 20 sanık hakkında dava açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Milliyet'te yer alan habere göre, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci celsesine 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya dün sanık savunmaları sırasında baygınlık geçiren Ece Erken ise katılmadı. Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmaya Ece Erken'in sanık savunmaları bittikten sonra duruşmaya katılması bekleniyor.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

"PARAMIZI ALMAYA ÇALIŞTIK ARAYA SİLAHLI MAFYATİK ADAMLAR GİRDİ"
Tutuklu sanıklardan Kerem Öztürk mahkemede yaptığı savunmada, evini satmak istediği için Suphi Malgaz isimli kişiyle anlaştığını ancak dolandırıldığını anlattı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Parayı almak için yakın arkadaşı Gökhan Karakan'ın kendisine, "Bu adamlar Yeşilköy'de esnaf. Benim de orada bir tanıdığım var. Ona bir söyleyeyim duyulursa belki utanır" dediğini söyleyen Kerem Öztürk, "Ben bir daha hiçbiriyle iletişime geçmedim.

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