Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında tepki çeken sözler: Tel tel dökülen soruşturma

Parayı almak için yakın arkadaşı Gökhan Karakan'ın kendisine, "Bu adamlar Yeşilköy'de esnaf. Benim de orada bir tanıdığım var. Ona bir söyleyeyim duyulursa belki utanır" dediğini söyleyen Kerem Öztürk, "Ben bir daha hiçbiriyle iletişime geçmedim.