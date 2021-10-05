Dünyanın en meşhur Türk'ü! Kendisini arayan Beyhan Mutlu Senegal'den Yeni Zelanda'ya manşetlerde
Beyhan Mutlu, ilk olarak geçtiğimiz hafta Bursa İnegöl'de arama-kurtarma ekipleriyle kendisini aramasıyla haber olmuştu. Fıkra gibi olay Türkiye sınırlarını aştı. Haliyle Beyhan Mutlu'da bir anda "dünyanın en meşhur Türk'ü" oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde haber olan Mutlu, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Avustralya'ya Senegal'e kadar birçok ülkenin gündemde yer alırken, birçok ülke şov programlarında 'kendini arayan adam'ı konuşuyor.
05.10.2021 16:46
- Son Güncelleme: 05.10.2021 16:52
Geçtiğimiz gün Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelen kayıp ilanı sonrası arama kurtarma ekipleriyle birlikte 'kendini arayan adam' Beyhan Mutlu, dünya basının gündeminden düşmüyor.
Altı kıtadan birçok ülkede haberlerde yer alan Mutlu, aynı zamanda önemli şov programlarında konuşulmaya devam ediyor.
İşte 'kendini arayan adam' Beyhan Mutlu'nun gündemde yer aldığı altı kıtadan birkaç ülke: