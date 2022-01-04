Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes Koca, yeniden yürümeye hazırlanıyor
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından yeniden yürümeye hazırlanıyor. Koca'nın durumuna ilişkin açıklama yapan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, "Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz" dedi.
Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Koca'nın, vücudunun her bölgesinden ısırıldığını söyledi.
Saldırı sonucu, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını aktaran Prof. Dr. Şenel, "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda da çok ağır bir travma altındaydı." dedi.
Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak hem de yaraları anlamında. Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."