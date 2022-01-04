Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes Koca, yeniden yürümeye hazırlanıyor

Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak hem de yaraları anlamında. Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."