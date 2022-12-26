Bu yöntemle eviniz tertemiz kokacak! Artık para vermeye gerek yok!
Çok yoğun ve şekerli kokan oda parfümlerine para bayılmaktan sıkılanlara harika bir haberimiz var. Sadece birkaç malzeme ile evde doğal oda parfümünüzü yapabilirsiniz. İşte hem daha sağlıklı hem de evinizi mis gibi kokutacak oda parfümü tarifi
Evinizdeki boğucu oda parfümlerinden sıkıldıysanız ve artık para vermek istemiyorsanız size mükemmel bir çözümümüz var. Evinizde doğal yöntemlerle çok daha güzel ve kalıcı oda parfümü elde edebilirsiniz. Hem ekonomik hem de oldukça kaliteli olan bu doğal oda kokusu tarifini sizler için derledik. İşte tertemiz ve ferah bir ev için oda parfümü tarifi...
PORTAKAL VE LİMON KOKULU ODA PARFÜMÜ
🔶Portakal ve limon kabukları
🔶Bir miktar deniz tuzu
🔶Bir miktar nane
🔶Birkaç adet karanfil
Tükettiğiniz portakal ve limonların kabuklarını çöpe atmak yerine içlerini güzelce temizleyin. Daha sonra içlerine sırası ile deniz tuzu, nane ve karanfil ekleyin. Adeta bir çanak gibi kullandığınız kabukları odanızın uygun bir yerine yerleştirin.
LAVANTALI, STRESİ YOK EDEN ODA KOKUSU
🔶1 su bardağı kurutulmuş lavanta
🔶1 yemek kaşığı karanfil
🔶1 çubuk tarçın
🔶1 çay kaşığı anason
🔶1 yemek kaşığı muskat cevizi
Tüm malzemeleri uygun büyüklükteki bir tencerede kaynatın. Ardından malzemeleri koku kabına alın ve bu kabı evinizin uygun bir köşesine yerleştirin.Evinizi kısa süre içinde mis gibi lavanta kokusu saracak, bizden söylemesi!
ÇİÇEK KOKULU ODA SPREYİ
🔶1 litrelik sprey şişesi
🔶1 litre su
🔶2 çay kaşığı karbonat
🔶Kokusunu beğendiğiniz herhangi bir çiçek yağı (lavanta, yasemin vb.)
Sprey şişenin içine suyu doldurun. Suyun üzerine karbonatı ilave edin ve şişeyi iyice karıştırın. Son olarak suyun içine aldığınız aromatik yağdan 10 – 15 damla damlatın. Hepsi bu kadar, spreyiniz hazır.