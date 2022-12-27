Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı
İstanbul'da akılalmaz görüntüler... Küçükçekmece'de bir sürücü otomobiliyle tehlikeli manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
27.12.2022 21:28 - Son Güncelleme: 27.12.2022 21:28
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün otomobiliyle tehlikeli manevralar yaparak başka bir aracın önünü kestiği anlar görüntülendi.
Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.