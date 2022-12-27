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Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı

İstanbul'da akılalmaz görüntüler... Küçükçekmece'de bir sürücü otomobiliyle tehlikeli manevralar yaparak başka bir aracın önünü kesti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

27.12.2022 21:28 - Son Güncelleme: 27.12.2022 21:28
Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün otomobiliyle tehlikeli manevralar yaparak başka bir aracın önünü kestiği anlar görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı

Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.

Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı

ARACIN CAMINDAN SARKTI

Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.

Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı

O ANLAR KAMERADA

Otomobillerden biri önüne kıran araca çarpamamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı
Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı
Trafikte akılalmaz görüntüler! Camdan sarkıp dehşet saçtı
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