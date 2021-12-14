İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

