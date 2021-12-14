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İzmir'de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon'un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya 3 gün arayla düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.

DHA
14.12.2021 17:43 - Son Güncelleme: 14.12.2021 18:25
İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

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İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

TSANTSALAR ELE GEÇİRİLDİ
Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi.

İzmir’de kesik insan başları ele geçirildi! Peru ve Amazon’un derinliklerindeki Jivaro yerlileri

Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.

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