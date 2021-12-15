Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, bin 627 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu. İşte tüm detaylar...
15.12.2021 00:40
- Son Güncelleme: 15.12.2021 00:48
Yolcu otobüsüne de makas attığı tespit edilen şahsa, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.