Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, bin 627 TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu. İşte tüm detaylar...

15.12.2021 00:40 - Son Güncelleme: 15.12.2021 00:48
Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

Trafikte tehlikeli hareketler yaparak, can güvenliğini tehdit eden bir sürücü daha cezadan kaçamadı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

TRAFİKTE MAKAS ATA ATA GİDİYORDU
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Esenboğa yolu üzerinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

Yolcu otobüsüne de makas attığı tespit edilen şahsa, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU
Sürücü belgesine el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

Yer: Ankara Pursaklar... Otoyolda makas cezasız kalmadı: 1627 TL ceza, ehliyete el koyma ve trafikten men...

İşte kare kare o makas terörü;

SON DAKİKA