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Batman'da büyük korku! 44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı

Batman'da içinde 44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı. Şoför yolcuları tahliye ederken, otobüs kullanılmaz hale geldi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 00:32 Güncelleme 23 Haziran 2024, 01:21
Batman’da büyük korku! 44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı 1

Batman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Batman’da büyük korku! 44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı 2

Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.


44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı

Batman’da büyük korku! 44 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken alev aldı 3

O anlar kameraya yansıdı.

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