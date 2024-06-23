Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde iki grup arasında silahlı bir çatışma çıktı. Çevrede büyük panik yaşanırken, çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.