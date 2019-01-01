İzmir'de görülen aslan balığı tehlike saçıyor! (Dünyanın en tehlikeli hayvanları)

ZIPKINLA VURMA TURLARI

Uzmanlar bu seri katil balığın ancak vurularak ve yenerek azaltılabileceğini vurguluyor. Dünyanın birçok yerinde zıpkıncı balık adamlar aslan balığı turnuvaları düzenliyor. Zehirli olmasına rağmen aslan balığı büyük protein kaynağı ve dünyanın en lezzetli balıkları arasında yer alıyor.

40 DERECE SUDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30-90 dakika bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" diye konuştu.