Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Kocaeli Derince'de bulunan bir kahvehanenin önünde 2 kardeş silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korkunç olayda İlhami Ayhan ve Kıyas Ayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 Ocak 2019 Salı, 07:13:23 Güncelleme: 08:12:58
Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 kardeş, tartıştıkları kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkan T.A., kısa bir süre sonra yanında pompalı tüfekle dönerek iki kardeşe ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan T.A., olayda kullandığı tüfeği sokak üzerindeki başka bir dükkanın camını kırarak içeri attı.

Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, bir limanda çalışan İlhami ve Kıyas Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane önünde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan T.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sırasında olay yerine gelen 2 kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kardeşlerin yakınlarını teskin etmekte güçlük çekti.

Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından İlhami ve Kıyas Ayhan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

İki kardeşi pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu öldürdüğü öne sürülen şüpheli T.A.'nın dün sosyal medya hesabında, "Allah'tan başka kimseden ne korkum var, ne verecek hesabım. Aksini düşünenler akıllı olsun. Pis ederim" yazması dikkat çekti.

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