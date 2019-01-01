Kocaeli'nde yılbaşı kana bulandı! İki kardeş acımasızca öldürüldü

Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden çıkan T.A., kısa bir süre sonra yanında pompalı tüfekle dönerek iki kardeşe ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan T.A., olayda kullandığı tüfeği sokak üzerindeki başka bir dükkanın camını kırarak içeri attı.