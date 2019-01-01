Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Besin, hayatımızın en önemli ögelerinden birisi. Birçoğumuz bu sebeple sağlıklı beslenmeye olabildiğince özen göstermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yediğimiz yiyeceklere ne kadar dikkat etsek de yanlış bildiğimiz bilgiler de mevcut. Örneğin Bazı şifa diye tüketilen besinler özellikle de doğal otlar ölüme götürebiliyor. Peki bu sağlıksız bitkiler hangileri? İşte şifa diye tüketilen o sağlıksız bitkiler...

1 Ocak 2019 Salı, 13:56:08 Güncelleme: 13:56:48
Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Adam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatları

Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Opium ve prep

Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep

Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep

Dikkat! Adem otu ölüme götürüyor! (İşte sağlıksız bitkiler)

Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep

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