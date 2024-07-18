İzmir'de alevlerle mücadele! Gaziemir ve Buca'da korkutan yangın... İşte son durum!

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle havalimanında aksaklıklar yaşandı. İşte bölgedeki son durum...
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.