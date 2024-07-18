Esenyurt'ta şok görüntüler... Sokak ortasında kurşun yağmuru: Emre Balaban hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. 18 yaşındaki Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.