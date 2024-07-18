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Esenyurt'ta şok görüntüler... Sokak ortasında kurşun yağmuru: Emre Balaban hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. 18 yaşındaki Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 17:53 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 18:02
Esenyurt’ta şok görüntüler... Sokak ortasında kurşun yağmuru: Emre Balaban hayatını kaybetti 1

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı.

Esenyurt’ta şok görüntüler... Sokak ortasında kurşun yağmuru: Emre Balaban hayatını kaybetti 2

Olay dün saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı.

Esenyurt’ta şok görüntüler... Sokak ortasında kurşun yağmuru: Emre Balaban hayatını kaybetti 3

KURŞUN YAĞDIRDI

V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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