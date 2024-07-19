6 yıl süren restorasyon sona erdi! İşte kare kare Yıldız Sarayı

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Saray asıl önemini ise Sultan 2. Abdülhamid döneminde kazandı. Sultan 2. Abdülhamid, 30 yıl boyunca devleti Yıldız Sarayı'ndan yönetti ve ikametgah olarak kullandı. Padişah, bölgeye "Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu" ismini vermiştir. Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki çok geniş bir araziye yayılmış bulunan Yıldız Sarayı; bahçeleri, havuzları, ağaçları, seraları ve köşkleri ile İstanbul'un diğer saraylarından farklı işlevlere sahip bir köşkler topluluğudur.Tiyatro, müze, kütüphâne, eczahâne, hayvanat bahçesi, hayvan hastahânesi, marangozhâne, demirhâne gibi atölyelerin yanı sıra Yıldız'da çini fabrikası gibi endüstriyel yapılar da kurduran Sultan II. Abdülhamid, I. Ordu'nun ünlü II. Tümeni'ni (Orhaniye ve Ertuğrul kışlaları) de sarayın yakınına yerleştirmiştir. Bu dönemde sarayın doğrudan veya dolaylı hizmetlerine bakanlarla birlikte 12.000'e varan bir nüfusa sahip olduğu düşünülmektedir.