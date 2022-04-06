İzmir’de 3 kadın itfaiye aracını kaçırmıştı! Yangın var dediler geldik! Davada karar

Makbule Özgün Kılıç ve Makbule İnce için ise ceza istenmedi. İddianamede, Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç, Dilay Güngör, Ezgi Urgan ve Makbule İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros İtfaiye Grup Amirliği'ne itfaiye personeli olan Gürbüz Acır'ı (40) ziyaret için gittikleri belirtildi.