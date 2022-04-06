2 milyon lira ödeyip sıfır Mercedes aldı! Sağ ön çamurluk boyalı çıktı
Bayiden sıfır olarak satın alınan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan Mercedes marka lüks otomobilin sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu ortaya çıktı. Ekspertiz ise söz konusu durumla ilgili "Böyle bir araçta bir parçanın boyalı olması, araçta ortalama 50-100 bin TL değer kaybına nedendir" dedi.
Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan lüks otomobil satın alan bir vatandaş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracını oto ekspertiz kontrolüne götürdü. Henüz 47 kilometre yol yaptığı arabasını Eskişehir'de bulunan bir uzmana götüren talihsiz şahıs, yapılan kontrollerde hayatının şokunu yaşadı.
Yapılan incelemelerle hatalı parçayı bulan oto ekspertizi Cihan Acar, böyle bir boyanın araçta yaklaşık 50-100 bin TL arasında değer kaybına yol açabileceğini belirtti. Araç satın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Acar, mağduriyet yaşanmaması için mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini vurguladı.
"ARAÇTA ORTALAMA 50-100 BİN TL DEĞER KAYBINA NEDENDİR"
Hatalı parçanın tespit edilme süreci ve araçtaki değer kaybından bahseden Acar, "Henüz 47 kilometrede, bayiden sıfır alınmış bir araç. Sıfır olduğu için hatasız olarak biliniyor. Arabayı alan kişi kontrol amacıyla ekspere getirdiği zaman sağ ön çamurluğunda boya olduğunu gördük. Aracı satın alan kişi buna inanmakta biraz zorluk yaşadı.