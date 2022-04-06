2 milyon lira ödeyip sıfır Mercedes aldı! Sağ ön çamurluk boyalı çıktı

"ARAÇTA ORTALAMA 50-100 BİN TL DEĞER KAYBINA NEDENDİR"

Hatalı parçanın tespit edilme süreci ve araçtaki değer kaybından bahseden Acar, "Henüz 47 kilometrede, bayiden sıfır alınmış bir araç. Sıfır olduğu için hatasız olarak biliniyor. Arabayı alan kişi kontrol amacıyla ekspere getirdiği zaman sağ ön çamurluğunda boya olduğunu gördük. Aracı satın alan kişi buna inanmakta biraz zorluk yaşadı.