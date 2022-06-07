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Haberler Yaşam İzmir'de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

İzmir'de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta geçtiğimiz ay meydana gelen bir cinayet görenleri şoke etti. 24 yaşındaki Anıl Yolum, 17 yaşındaki imam nikahlı eşi Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Yolum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

07.06.2022 22:52 - Son Güncelleme: 07.06.2022 22:58
İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indiriminden faydalanmak isteyen sanığın cezasında mahkeme indirim uygulamadı.

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İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

BIÇAKLADIM VE OLAY YERİNDEN KAÇTIM

İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

Olay, geçen yıl 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.

İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü.

İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

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