İzmir’de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek

Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.