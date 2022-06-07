İzmir'de 17 yaşındaki eşini 16 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Katil koca Anıl Yolum hapiste çürüyecek
İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta geçtiğimiz ay meydana gelen bir cinayet görenleri şoke etti. 24 yaşındaki Anıl Yolum, 17 yaşındaki imam nikahlı eşi Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Yolum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
07.06.2022 22:52 - Son Güncelleme: 07.06.2022 22:58
İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indiriminden faydalanmak isteyen sanığın cezasında mahkeme indirim uygulamadı.
Olay, geçen yıl 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.
Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.