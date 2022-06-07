Büyükşen çifti cinayetinde iddianame tamamlandı! Türkiye yıllardır çözülmesini bekliyordu...
Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin yıllardır konuştuğu "Büyükşen çifti cinayeti" soruşturmasında iddianame tamamlandı. Konya'da katledilen Metin-Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edilen kişi ile azmettirdiği iddia edilen 2 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede cinayet süreci ayrıntılarıyla anlatıldı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniyle "mehir" anlaşmazlığından kaynaklandığı zannıyla soruşturmanın başlatıldığı, süreç içinde elde edilen delillerin tutuklular Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T'yi işaret ettiği, "Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir saldırı amaçlanırken katil zanlısının yanlışlıkla maktullerin evine girmiş olabileceği" yönündeki bilgiler üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.
İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin K. evliyken azmettirici olduğu iddia edilen Esra T. ile ilişki yaşadığını, ilişkinin duyulması ve ailesinin karşı çıkması üzerine Esra T. ile görüşmeyi kestiğini anlattı. Hüseyin K, "Esra T'nin gerek Konya merkezdeki gerekse İsmil'deki evime gelerek araştırma yapması, aşırı şekilde bana takıntılı olması, bu saplantıya rağmen olay gününden sonra beni bir daha aramaması, yaşadığı çevrede böyle bir olayı yaptırtabileceği çok sayıda insan olmasından dolayı, eylemin ben ve aileme yönelik yapılacakken yanlışlıkla Metin ve Necla Büyükşen'e yapılmış olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
HASTANE RAPORLARI İNCELENDİ
Esra T'nin tanık olarak ifadesine başvurulan arkadaşı İ.D. de Esra T'nin, "iyi giden ilişkilerinin Hüseyin'in ailesi tarafından bozulduğu, Hüseyin'in ailesinin ilişkiyi bozmak için büyü yaptığı" yönünde ifadeleri olduğunu, ayrılık sonrası Abdullah B. ile ilişki yaşasa da psikolojisinin normalleşmediğini söylediğini aktardı.
İddianamede Esra T'nin gittiği hastanenin psikiyatri bölümünden temin edilen raporların incelendiği belirtilerek "Esra T'nin, ailesinin telkinleri üzerine Hüseyin K'nin kendisini terk etmesini psikolojik olarak kaldıramadığı, bu durumu saplantı haline getirdiği değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.