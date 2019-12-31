Son dakika: İstanbul'da fabrika yangını! Çevre ilçelerden yardıma geldiler

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan bir başka fabrikaya daha sıçradı. Alevlerin bir anda sardığı fabrikada başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevleri gören fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

31.12.2019 06:44 - Son Güncelleme: 31.12.2019 07:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





