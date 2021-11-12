Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ortaya çıktı!
Ataşehir'de hiç tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Boz ifadesinde moralinin bozuk olduğunu ve kendisine karşılık veremeyeceği için kadın seçtiğini, samuray kılıcı ile işlediği cinayetten sonra moralinin düzeldiğini söylemişti.
Ataşehir'de meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) takip ettikten sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Başak Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
VAHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırı sonrası polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.
YARIM SAAT SOKAKTA KILIÇLA DOLAŞMIŞ
Mimar Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un dehşet sonrası elinde kılıçla binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.