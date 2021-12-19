İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaralanan Müfit Yıldırım (39), "Her şey o kadar ani oldu ki kimse hiçbir şey anlayamadı. 'Puf' sesini duyduk, sadece. Ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Emekleyerek dışarı çıktım" dedi. Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaralanan 56 madenciden 43'ünün taburcu edildiğini, 1'i Soma'da 12'sinin de İzmir'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

