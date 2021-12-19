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İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

İzmir Kınık'taki maden kazasından kıl payı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı. Türkiye'nin konuştuğu kazada yaralanan 36 yaşındaki Müfit Yıldırım "Her şey o kadar ani oldu ki kimse hiçbir şey anlayamadı. 'Puf' sesini duyduk, sadece. Ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Emekleyerek dışarı çıktım" dedi.

19.12.2021 15:44 - Son Güncelleme: 19.12.2021 15:44
İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen maden kazasında yaralanan Müfit Yıldırım (39), "Her şey o kadar ani oldu ki kimse hiçbir şey anlayamadı. 'Puf' sesini duyduk, sadece. Ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Emekleyerek dışarı çıktım" dedi. Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaralanan 56 madenciden 43'ünün taburcu edildiğini, 1'i Soma'da 12'sinin de İzmir'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

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İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

Kınık'taki Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kömür ocağında dün saat 21.30 sıralarında, göçük meydana geldi. İhbar üzerine madene itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi ile İzmir ve Manisa'dan da kurtarma ekipleri sevk edildi.

İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu göçük altından yaralı olarak kurtarılan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından 56 kişinin yaralandığı açıklandı.

İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağındaki göçük olayında yaralanan 18 kişinin Kınık, 21 kişinin Soma, 6 kişinin de Bergama Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti.

İzmir Kınık’taki maden faciasından yaralı kurtuldu! Dehşet anlarını anlattı: Ayağım yerden kesildi

Bakan Koca, olayla ilgili 14 ambulans, iki UMKE Timi ve toplam 48 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Kazayla ilgili olarak Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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