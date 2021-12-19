Edirne’de 2 yıl aradan sonra Bulgar Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi

'TÜRK, YUNAN VE BULGAR DOSTLUĞU'

Sveti Georgi Bulgar Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık da ayinde Türk, Yunan ve Bulgar katılımcılarla dostluk mesajı verildiğini belirtti. Çıkırık "Bugün çok değerli bir gün oldu. Yunan, Bulgar ve Türk hep beraber toplandık. İnşallah, her zaman böyle güzel günler yaşarız. Çok güzel bir kutlama oldu, çok mutluyuz.