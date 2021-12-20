Milyoner'de Mevlana rüzgarı! Dünyaca ünlü çift Mevlana'dan esinlendi çocuklarına adını koydu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Mevlana rüzgarı esti. Bir yarışmacıya sorulan "Hangi çift 2017'de doğan kızlarını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?" sorusuna yarışmacı ne yaptıysa doğru cevabı veremedi. İşte o anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yanıtları...
20.12.2021 01:32
- Son Güncelleme: 20.12.2021 01:33